Salvini, Meloni e i travagli del centrodestra. La bussola di Ocone (Di giovedì 17 febbraio 2022) La razionalità politica non coincide con quella formale, ma pure esiste. Se non sempre la via per raggiungere un obiettivo è in politica la più corta, è pur vero che degli obiettivi dovrebbero esserci e dovrebbero essere potenzialmente vincenti. Generano perciò molte perplessità, fra gli osservatori ma immagino anche fra i cittadini, certi evidenti comportamenti masochistici del centrodestra. È chiaro che la collocazione di una parte del centrodestra all’opposizione e dell’altra parte al governo generi di per sé frizioni. Ma è pur vero che queste dovrebbero essere superate per cominciare a costruire una futura maggioranza di governo, e prima ancora per vincere le lezioni. Ora, è proprio questa volontà che sembra mancare, in verità soprattutto da parte del partito di Fratelli d’Italia, fra l’altro premiato da una politica di opposizione al governo che ... Leggi su formiche (Di giovedì 17 febbraio 2022) La razionalità politica non coincide con quella formale, ma pure esiste. Se non sempre la via per raggiungere un obiettivo è in politica la più corta, è pur vero che degli obiettivi dovrebbero esserci e dovrebbero essere potenzialmente vincenti. Generano perciò molte perplessità, fra gli osservatori ma immagino anche fra i cittadini, certi evidenti comportamenti masochistici del. È chiaro che la collocazione di una parte delall’opposizione e dell’altra parte al governo generi di per sé frizioni. Ma è pur vero che queste dovrebbero essere superate per cominciare a costruire una futura maggioranza di governo, e prima ancora per vincere le lezioni. Ora, è proprio questa volontà che sembra mancare, in verità soprattutto da parte del partito di Fratelli d’Italia, fra l’altro premiato da una politica di opposizione al governo che ...

