Robertson: «L’Inter ci stava mettendo sulle gambe ma poi…» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Andrew Robertson ha parlato del match di Champions League vinto 2 a 0 contro L’Inter Il terzino scozzese Andrew Robertson ha parlato al sito ufficiale del Liverpool del match di andata degli ottavi di finale di Champions League vinto 2 a 0 contro L’Inter. Ecco di seguito le sue parole. LA PARTITA – «Le sostituzioni hanno fatto la differenza. Firmino è stato eccellente e Henderson incredibile, eravamo molto sotto pressione ma con i loro ingressi e quelli di Keita e Luis Diaz abbiamo fatto la differenza. stavamo iniziando ad essere sulle gambe ma con i cambi abbiamo risolto. Siamo stati un po’ imprecisi col pallone, dovevamo far meglio nei passaggi finali, ma quando non sei al 100% l’importante è portare a casa la vittoria. e fortunatamente noi l’abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Andrewha parlato del match di Champions League vinto 2 a 0 controIl terzino scozzese Andrewha parlato al sito ufficiale del Liverpool del match di andata degli ottavi di finale di Champions League vinto 2 a 0 contro. Ecco di seguito le sue parole. LA PARTITA – «Le sostituzioni hanno fatto la differenza. Firmino è stato eccellente e Henderson incredibile, eravamo molto sotto pressione ma con i loro ingressi e quelli di Keita e Luis Diaz abbiamo fatto la differenza.mo iniziando ad esserema con i cambi abbiamo risolto. Siamo stati un po’ imprecisi col pallone, dovevamo far meglio nei passaggi finali, ma quando non sei al 100% l’importante è portare a casa la vittoria. e fortunatamente noi l’abbiamo ...

Advertising

tenedeviandare : @Wazza_CN 'L’Inter è incredibile e vorrà certamente creare problemi ad Anfield. Dovremo dare il massimo, fare megli… - zazoomblog : Liverpool Robertson: “L’Inter è forte. Ad Anfield serve una prestazione migliore” - #Liverpool #Robertson: #“L’Int… - sportface2016 : Le parole di Andrew #Robertson dopo la vittoria del #Liverpool a #SanSiro contro l'#Inter - AnalyticsSerie : Diverse le valutazioni di @FotMob. Mentre il migliore in campo per il #Liverpool rimane #Robertson, per l’#Inter vi… - AnalyticsSerie : Queste le valutazioni di @SofaScoreINT. Il migliore in campo per l’#Inter è #Skriniar, con 12/13(92%) duelli vinti.… -