Rio | Fognini nei quarti | stasera ci provano Sonego e Berrettini dalle 20 30 in tv

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Nel “500” sulla terra rossa brasiliana - in diretta su SuperTennis - il ligure venerdì si giocherà l’ingresso in semifinale con l’argentino Coria. Il piemontese, sesta testa di serie, è opposto al serbo Kecmanovic mentre il romano, primo favorito del seeding, entra in gara contro la wild card di casa Monteiro