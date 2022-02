Rapporto Comuni Ricicloni di Legambiente: spicca la provincia di Latina (Di giovedì 17 febbraio 2022) Si respira un’aria nuova, e non solo metaforicamente parlando, nella regione Lazio in merito alla gestione dei rifiuti. Secondo l’ultimo Rapporto sui Comuni Ricicloni di Legambiente sono 26 i Comuni Rifiuti Free nel Lazio, e ben 203 i Comuni Ricicloni con differenziata oltre il 65%. In questo quadro, la provincia di Latina è terza nella classifica regionale, al 58,86% di raccolta differenziata, ed eccelle: in quanto i tre Comuni più “Ricicloni” sono tutti pontini. Il primo è Spigno Saturnia, con l’85,97% di raccolta differenziata, poi Norma (84,76%) e Fondi (84,07%). Il trend positivo dei Comuni plastic free e rifiuti free basta a far volare la provincia, poiché alcuni ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 febbraio 2022) Si respira un’aria nuova, e non solo metaforicamente parlando, nella regione Lazio in merito alla gestione dei rifiuti. Secondo l’ultimosuidisono 26 iRifiuti Free nel Lazio, e ben 203 icon differenziata oltre il 65%. In questo quadro, ladiè terza nella classifica regionale, al 58,86% di raccolta differenziata, ed eccelle: in quanto i trepiù “” sono tutti pontini. Il primo è Spigno Saturnia, con l’85,97% di raccolta differenziata, poi Norma (84,76%) e Fondi (84,07%). Il trend positivo deiplastic free e rifiuti free basta a far volare la, poiché alcuni ...

Advertising

italiaserait : Rapporto Comuni Ricicloni di Legambiente: spicca la provincia di Latina - radioromait : Rapporto Comuni Ricicloni di Legambiente: Latina 3° in classifica - DomenicoBeli1 : @sdruia2602 @Libero_official Grazie Carlo, ma temo che in due non faremo molta strada, eppure ci penso più Sono con… - Enrica_Onorati : Partirà il 3 marzo il ciclo di corsi a distanza che abbiamo organizzato in collaborazione con @ARSIALlazio e con il… - InNotizia : A Bacoli il Sindaco Josi Gerardo Della Ragione rende noto che l’Assessore Isaia Guardascione ha rassegnato le propr… -