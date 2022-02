Rapina da 15mila euro a Napoli | arrestati anche due carabinieri

Advertising

infoiteconomia : Napoli: rapina da 15mila euro, arrestati 2 carabinieri - anteprima24 : ** Rapina da 15mila euro all'ufficio postale: arrestati anche due #Carabinieri ** -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina 15mila

Agenzia ANSA

Figurano anche due carabinieri tra le tre persone arrestate dalla Polizia e dai militari dell'arma con l'accusa di essere gli autori di unadaeuro, messa a segno il 21 gennaio 2019, ai danni di quattro individui appena usciti da un ufficio postale di Napoli. Le vittime vennero fermate da due uomini in abiti civili, ma ...... di titoli e dei telefoni delle vittime, per un ammontare di circaeuro. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza sui presunti autori materiali della, ...NAPOLI – Nella mattinata odierna personale della Polizia di Stato, congiuntamente a personale dell’Arma dei Carabinieri, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal ...Napoli, 17 feb. (LaPresse) - Nella mattinata odierna personale della polizia di Stato, congiuntamente a personale dell'Arma dei carabinieri, ha dato ...