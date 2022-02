Premiato anche un film italiano, "Leonora addio" (Di giovedì 17 febbraio 2022) La vita di una famiglia di coltivatori di pesche ha conquistato la giuria del Festival di Berlino 2022: Alcarràs, film corale di Carla Simón, ha vinto l’Orso d’oro nel 72esimo Festival di Berlino (Berlinale), superando altre 18 opere internazionali. Leggi anche › SAG Awards 2022, tutte le nomination degli attori per il cinema e la televisione Leone d’oro ad Alcarràs (Instagram) Si tratta del primo film in lingua catalana a ricevere questo premio. Come da consuetudine, il premio viene assegnato ai produttori, ovvero María Zamora, Stefan Schmitz, Tono Folguera e Sergi Moreno (sotto). I produttori di Alcarràs festeggiano l’Orso d’oro (Instagram) A capo della giuria internazionale c’è stato M.Night Shyamalan, a cui si ... Leggi su iodonna (Di giovedì 17 febbraio 2022) La vita di una famiglia di coltivatori di pesche ha conquistato la giuria del Festival di Berlino 2022: Alcarràs,corale di Carla Simón, ha vinto l’Orso d’oro nel 72esimo Festival di Berlino (Berlinale), superando altre 18 opere internazionali. Leggi› SAG Awards 2022, tutte le nomination degli attori per il cinema e la televisione Leone d’oro ad Alcarràs (Instagram) Si tratta del primoin lingua catalana a ricevere questo premio. Come da consuetudine, il premio viene assegnato ai produttori, ovvero María Zamora, Stefan Schmitz, Tono Folguera e Sergi Moreno (sotto). I produttori di Alcarràs festeggiano l’Orso d’oro (Instagram) A capo della giuria internazionale c’è stato M.Night Shyamalan, a cui si ...

