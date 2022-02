Polemica mamma di Brignone – Goggia, Malagò: “Non fa onore a nessuno” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Le medaglie azzurre dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali si vestono di Polemica e lo fanno per le dichiarazioni che stanno girando in queste ultime ore. La querelle riguarda la mamma di Federica Brignone, giornalista de Il Giornale, e Sofia Goggia. I rapporti tuttavia tra l’atleta Brignone e la stessa Goggia non sembrano mai essere stati idilliaci. Nina Quario, madre di Federica ha dichiarato a Radio Capital, sulla Goggia: “Sofia possiede una determinazione impressionante, ma il suo infortunio non era così grave perché è tornata dopo 23 giorni: se uno si rompe una gamba non credo che possa tornare in pista dopo 23 giorni”. L’ex sciatrice azzurra, che ha fatto parte della Nazionale per 12 anni e vincendo quattro ori in Coppa del Mondo tra il 1979 e il 1983) ha ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 17 febbraio 2022) Le medaglie azzurre dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali si vestono die lo fanno per le dichiarazioni che stanno girando in queste ultime ore. La querelle riguarda ladi Federica, giornalista de Il Giornale, e Sofia. I rapporti tuttavia tra l’atletae la stessanon sembrano mai essere stati idilliaci. Nina Quario, madre di Federica ha dichiarato a Radio Capital, sulla: “Sofia possiede una determinazione impressionante, ma il suo infortunio non era così grave perché è tornata dopo 23 giorni: se uno si rompe una gamba non credo che possa tornare in pista dopo 23 giorni”. L’ex sciatrice azzurra, che ha fatto parte della Nazionale per 12 anni e vincendo quattro ori in Coppa del Mondo tra il 1979 e il 1983) ha ...

