Pagelle Porto-Lazio 2-1 | voti e tabellino playoff Europa League 2021 2022

Advertising

sportface2016 : #PortoLazio 2-1, le pagelle e il tabellino -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Porto

Calcio News 24

Sociedad 1 - 2 21:00- Lazio 2 - 1 CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 18:45 PSV - Maccabi TA 1 - 0 18:45 Fenerbahçe - Slavia Prague 2 - 3 18:45 FC Midtjylland - PAOK Salonika 1 - 0 18:45 Rapid Vienna - ...Ledel primo tempo di- Lazio, sfida valevole per l'andata dei sedicesimi di Europa LeagueAllo 'Estadio do Dragao' parità tra Lazio eal termine del primo tempo. Zaccagni ©LaPresseDa ...La Lazio viene sconfitta dal Porto per 2 a 1 negli ottavi di finale di Europa League. Buona la prova degli uomini di Sarri che viene beffata da una bellissima doppietta di Toni Martinez. L’attaccante ...Lo mura in corner quando il Porto ne ha già fatti due. MARUSIC 6: Si fa beffare una sola volta su un filtrante che pesca Pepe sulla corsa. Non ha responsabilità sui gol incassati, anzi, nel primo ...