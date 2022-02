“Non ti crede nessuno”. UeD, Gemma sempre più sola: Maria De Filippi si è accorta di tutto e parla (Di giovedì 17 febbraio 2022) A Uomini e Donne succede l’incredibile, anche Maria De Filippi sempre pacata e morbida nei giudizi stavolta ha avuto qualcosa da ridere su Gemma Galgani. Gemma che non sta attraversando un buon momento. Di recente sono state diverse le delusioni d’amore per la dama che da anni è nel dating show di Maria De Filippi alla ricerca dell’anima gemella. Infatti dopo la relazione con Giorgio Manetti è rimasta sola. Ha avuto una serie di avventure ma mai nulla di concreto. Nei giorni scorsi a Uomini e Donne si era fatto avanti per Gemma Giuseppe La Spisa, 51enne che aveva manifestato i suoi sentimenti nei confronti della dama torinese: “Cara Gemma, da quando ho ballato con te nella trasmissione Uomini e Donne qualcosa mi ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) A Uomini e Donne succede l’incredibile, ancheDepacata e morbida nei giudizi stavolta ha avuto qualcosa da ridere suGalgani.che non sta attraversando un buon momento. Di recente sono state diverse le delusioni d’amore per la dama che da anni è nel dating show diDealla ricerca dell’anima gemella. Infatti dopo la relazione con Giorgio Manetti è rimasta. Ha avuto una serie di avventure ma mai nulla di concreto. Nei giorni scorsi a Uomini e Donne si era fatto avanti perGiuseppe La Spisa, 51enne che aveva manifestato i suoi sentimenti nei confronti della dama torinese: “Cara, da quando ho ballato con te nella trasmissione Uomini e Donne qualcosa mi ha ...

