Napoli, Spalletti: “Pareggio giusto ma il rigore è inesistente” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Non ce l’abbiamo fatta più a stare corti, ci siamo abbassati troppo. E quando lo fai con loro diventa un problema. Sono cose che non dovevamo fare, però la loro qualità è indubbia“. Cosi Luciano Spalletti nel post partita di Barcellona-Napoli. Secondo tempo: “Ci sono questi momenti dentro la partita, dove non riusciamo a organizzare una pressione alta, dove si porta palla indietro mentre gli altri salgono e non si viene sulle vie di mezzo che ci consentono di giocare sulla profondità liberando un uomo. Sono cose su cui dobbiamo crescere. Poi è chiaro che loro hanno fisicità, hanno questi uno contro uno sugli esterni dove ti mettono in difficoltà. Ma dobbiamo fare dei passi in avanti“. Ritorno: “Secondo me stasera nel primo tempo abbiamo fatto vedere di aver giocato alla pari con loro. Nel secondo tempo hanno tenuto il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Non ce l’abbiamo fatta più a stare corti, ci siamo abbassati troppo. E quando lo fai con loro diventa un problema. Sono cose che non dovevamo fare, però la loro qualità è indubbia“. Cosi Lucianonel post partita di Barcellona-. Secondo tempo: “Ci sono questi momenti dentro la partita, dove non riusciamo a organizzare una pressione alta, dove si porta palla indietro mentre gli altri salgono e non si viene sulle vie di mezzo che ci consentono di giocare sulla profondità liberando un uomo. Sono cose su cui dobbiamo crescere. Poi è chiaro che loro hanno fisicità, hanno questi uno contro uno sugli esterni dove ti mettono in difficoltà. Ma dobbiamo fare dei passi in avanti“. Ritorno: “Secondo me stasera nel primo tempo abbiamo fatto vedere di aver giocato alla pari con loro. Nel secondo tempo hanno tenuto il ...

