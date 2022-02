Michelle Hunziker, "Più bella cosa?": non proprio... Per chi la la ha scritta davvero Eros Ramazzotti: clamorose conferme (Di giovedì 17 febbraio 2022) Emozioni a Michelle Impossible, il one woman show che ha visto protagonista Michelle Hunziker. La conduttrice di Canale 5, per la prima serata - quella in onda mercoledì 16 febbraio - ha voluto accanto a sé Eros Ramazzotti. Nonostante la recente separazione da Tomaso Trussardi, la showgirl ha voluto l'ex marito che ha ricambiato cantando una delle sue canzoni più note: "Più bella cosa". Inutile dire che i telespettatori, visto il brano scelto, hanno subito pensato a un ritorno di fiamma. Molti infatti credono che quel brano così romantico si riferisca proprio alla Hunziker. Lei stessa ha ammesso di non aver cantato la canzone per lungo tempo, timorosa di "poter ferire qualcuno o di mettere in imbarazzo qualcun altro". ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Emozioni aImpossible, il one woman show che ha visto protagonista. La conduttrice di Canale 5, per la prima serata - quella in onda mercoledì 16 febbraio - ha voluto accanto a sé. Nonostante la recente separazione da Tomaso Trussardi, la showgirl ha voluto l'ex marito che ha ricambiato cantando una delle sue canzoni più note: "Più". Inutile dire che i telespettatori, visto il brano scelto, hanno subito pensato a un ritorno di fiamma. Molti infatti credono che quel brano così romantico si riferiscaalla. Lei stessa ha ammesso di non aver cantato la canzone per lungo tempo, timorosa di "poter ferire qualcuno o di mettere in imbarazzo qualcun altro". ...

noemiofficial : Pronti per Michelle Impossible! ???? @m_hunziker @QuiMediaset_it #MichelleImpossible - MediasetPlay : “Si rivedono, si innamorano, si amano” ?? E a raccontare la storia di Michelle non poteva non esserci… Maria De Fil… - MediasetPlay : “È tutta felicità che ti sei negata in questi anni” ???? Frappe per Michelle… da Michela Giraud! #MichelleImpossible… - M4R74L : Una donna più fastidiosa di michelle hunziker deve ancora nascere - atypicalgl : RT @karevismysun: EROS RAMAZZOTTI DEDICA NUOVAMENTE PIÙ BELLA COSA A MICHELLE HUNZIKER DAVANTI TUTTA ITALIA, NON È UN'ESERCITAZIONE #Michel… -