M5S: libro Sabatini (Casaleggio), 'Conte è fine Movimento, scelto per trasformare voti in poltrone' (2) (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) - "La banalizzazione che Giuseppe Conte avrebbe operato nel 2021 con la trasformazione del Movimento 5 Stelle in un partito qualsiasi, era infatti sideralmente lontana, e per molti aspetti eccessivamente inconsistente e mediocre - accusa ancora Sabatini - rispetto all'iniziale e radicale operazione culturale realizzata dai suoi fondatori Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio". "Era per noi inammissibile anche solo immaginare di essere parte di una manovra di camaleontismo che avrebbe reso – come poi avvenne effettivamente – il progetto politico tra i più deflagranti negli ultimi vent'anni, una pallida e indefinita ombra grazie alla luce che Conte stesso avrebbe acceso sul Partito democratico. Quello che ogni giorno vivevo, da fervente attivista ed elettrice, era tutt'altro. Era un'identità ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) - "La banalizzazione che Giuseppeavrebbe operato nel 2021 con la trasformazione del5 Stelle in un partito qualsiasi, era infatti sideralmente lontana, e per molti aspetti eccessivamente inconsistente e mediocre - accusa ancora- rispetto all'iniziale e radicale operazione culturale realizzata dai suoi fondatori Beppe Grillo e Gianroberto". "Era per noi inammissibile anche solo immaginare di essere parte di una manovra di camaleontismo che avrebbe reso – come poi avvenne effettivamente – il progetto politico tra i più deflagranti negli ultimi vent'anni, una pallida e indefinita ombra grazie alla luce chestesso avrebbe acceso sul Partito democratico. Quello che ogni giorno vivevo, da fervente attivista ed elettrice, era tutt'altro. Era un'identità ...

