LIVE Vuelta a Andalucia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 20 km al traguardo, il gruppo accorcia (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 16.25 Non cambia la situazione in testa: – 21 km Cuatro corredores siguen en cabeza a 37 segundos del pelotón 87. Malecki (LTS)137. Barrenetxea (CJR)156. Martin (EUS)173. García Pierna (EKP)@DeporteAND #68RdS #UCIProSeries — Vuelta a Andalucía (@VCAndalucia) February 17, 2022 16.22 Tratto in salita adesso, +40? il distacco (leggermente aumentato). 16.19 accorcia sempre più il gruppo, è a meno di 30 secondi. 16.16 In seguito alla caduta, il gruppo si è frammentato. 16.13 Un errore in curva ha causato la caduta di sei corridori; tra questi, il belga Ayco Bastiaens (Alpecin). 16.10 Caduta nel peloton! Più di tre corridori coinolti. 16.05 Mancano 30 chilometri al traguardo. Distacco di 1’20”. 16.00 Riepiloghiamo i ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.25 Non cambia la situazione in testa: – 21 km Cuatro corredores siguen en cabeza a 37 segundos del pelotón 87. Malecki (LTS)137. Barrenetxea (CJR)156. Martin (EUS)173. García Pierna (EKP)@DeporteAND #68RdS #UCIProSeries —a Andalucía (@VC) February 17,16.22 Tratto in salita adesso, +40? il distacco (leggermente aumentato). 16.19sempre più il, è a meno di 30 secondi. 16.16 In seguito alla caduta, ilsi è frammentato. 16.13 Un errore in curva ha causato la caduta di sei corridori; tra questi, il belga Ayco Bastiaens (Alpecin). 16.10 Caduta nel peloton! Più di tre corridori coinolti. 16.05 Mancano 30 chilometri al. Distacco di 1’20”. 16.00 Riepiloghiamo i ...

