LIVE Volta ao Algarve 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la prima salita di giornata, gruppo a 2? (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.37 inizia la salita che porta al GPM di terza categoria, gruppo ancora oltre i 2?. 16.28 Mancano ora 87 km al traguardo e il gruppo di tiene a distanza di 2’20”. 16.17 Mancano una trentina di chilometri al GPM di terza categoria di Pomba. 16.08 La prima salita è ancora lontana, il gruppo però non lascia spazio e si tiene a meno di 3?. 15.54 110 km al termine della tappa, in vantaggio dei fuggitivi scende sotto i 3?. 15.46 C’è molto entusiasmo sulle strade del Portogallo. A festa da Volta ao Algarve.#VAlgarve2022 pic.twitter.com/2nuYQj0m4k — Volta ao Algarve ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.37lache porta al GPM di terza categoria,ancora oltre i 2?. 16.28 Mancano ora 87 km al traguardo e ildi tiene a distanza di 2’20”. 16.17 Mancano una trentina di chilometri al GPM di terza categoria di Pomba. 16.08 Laè ancora lontana, ilperò non lascia spazio e si tiene a meno di 3?. 15.54 110 km al termine della, in vantaggio dei fuggitivi scende sotto i 3?. 15.46 C’è molto entusiasmo sulle strade del Portogallo. A festa daao.#Vpic.twitter.com/2nuYQj0m4k —ao...

Advertising

MissSklero : Comunque ogni volta che fa una live avete sempre sta cosa, di chiedere dove sono gli altri. SIETE INSOPPORTABILI. - TINY00NGI : per la prima volta non ho avuto nessun problema con la live cioè da quando sono entrata non è mai saltata e anzi si… - _baekhyunvelvet : RT @jungkookmysmile: ci abbandonerà mai questo senso di vuoto e tristezza ogni volta che finisce una live? ?? - _fabiotrovato : / e mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre come sei bella, nessuna mai nessuna più di te / la prima… - wrzcne : Quando è stata l’ultima volta che hai litigato? — ieri sera/oggi -