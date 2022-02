Jessica e Barù uniti dal destino? Il retroscena spiazza (Di giovedì 17 febbraio 2022) Jessica e Barù stanno conquistando il pubblico del Gf Vip. Secondo i fan la coppia è unita dal destino: ecco il retroscena che spiazza Jessica Selassiè e Barù stanno sempre di più conquistando il Grande Fratello Vip. Sono loro la coppia del momento, anche se ancora deve esplodere la passione, nonostante l’alchimia sia sotto gli occhi di tutti. Per questa ragione, secondo i fan, i due potrebbero essere uniti dal destino. Un retroscena è davvero spiazzante, in questo senso. Fonte foto: InstagramLa coppia promessa e non ancora sbocciata. Questi sono i “Jerù”. Sono anche i preferiti dal pubblico che sui social network come Twitter non fanno altro che parlare di loro. Tutti attendono che ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 febbraio 2022)stanno conquistando il pubblico del Gf Vip. Secondo i fan la coppia è unita dal: ecco ilcheSelassiè estanno sempre di più conquistando il Grande Fratello Vip. Sono loro la coppia del momento, anche se ancora deve esplodere la passione, nonostante l’alchimia sia sotto gli occhi di tutti. Per questa ragione, secondo i fan, i due potrebbero esseredal. Unè davveronte, in questo senso. Fonte foto: InstagramLa coppia promessa e non ancora sbocciata. Questi sono i “Jerù”. Sono anche i preferiti dal pubblico che sui social network come Twitter non fanno altro che parlare di loro. Tutti attendono che ...

Manuel Bortuzzo sempre più innamorato di Lulù Selassié: 'Io sono disponibile a tutto per lei', il Grande Fratello Barù e Jessica Selassié al Grande Fratello Vip, possibile svolta nel rapporto: la proposta del concorrente Nella Casa del Grande Fratello Vip il rapporto tra Barù e Jessica Selassié sembra indirizzato verso un risvolto a sorpresa. L'interesse della Princess per il coinquilino è sotto gli occhi di tutti e gliel'ha spesso palesato nel corso delle ultime

