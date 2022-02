Il vino è cancerogeno | la risposta degli esperti che fa chiarezza

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Una incontrovertibile verità riguardo alemerge finalmente dal parere: gli appassionati bevitori non possono ignorarla. Ilnon rappresenta solamente uno dei prodotti più antichi dell’uomo, ma… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

AurelianoStingi : L’articolo riporta una vittoria dell Italia ma personalmente penso sia una sconfitta. L’etanolo contenuto nel vino… - lavocemaruggio : Il consumo moderato di vino non è cancerogeno: una vittoria italiana e pugliese - LucaLazzaro : IL CONSUMO DEL VINO NON È CANCEROGENO Bene marcare netta differenza tra consumo moderato e abuso alcol. È l’abuso… - AgneseCollino : RT @AurelianoStingi: L’articolo riporta una vittoria dell Italia ma personalmente penso sia una sconfitta. L’etanolo contenuto nel vino è C… - Johan_Liebert3 : @LegaSalvini Il vino è CANCEROGENO informatevi capre -

L'etanolo, contenuto nelle bevande alcoliche, sarebbe un comprovato agente, ... Il discorso è rivolto specialmente ai consumatori di, inestimabile patrimonio enogastronomico del Paese. ...Soddisfazione per la linea della commissione europea che fa differenza tra uso e abuso nell'alcol da parte dei Consorzi di Tutela pugliesi e Confagricoltura Pugliache avrebbe reso riconoscibile il vino come sostanza cancerogena. C’è chi tira un sospiro di sollievo, come i produttori di vino e chi invece fa notare i rischi di questa linea morbida scelta ...REGGIO EMILIA – C’è chi ironizza sostenendo che nella stragrande maggioranza dei Paesi Europei di vino se ne intendono poco, essendo grandi consumatori di birra. Certo è che la decisione definitiva de ...