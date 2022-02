Giustizia | Gori Pd | ' da Consulta segnale forte | è tempo di intervenire'

Advertising

giorgio_gori : L’acquisizione agli atti e la pubblicazione dell’intera lettera di Tiziano Renzi al figlio sono una perfetta rappre… - giorgio_gori : Il sì della Corte ai #referendum sulla #giustizia è un segnale forte al Parlamento. Separazione delle carriere, rif… - fabriziosbardel : @giorgio_gori E quindi che si fa'. Io ho 68 anni e da quando capisco il senso delle parole sento blaterare dell'ur… - MarcoMugnai2 : @giorgio_gori Ma lei è sicuro che questo eventi vengano dalla giustizia? Oppure fa comodo fare credere..... - giorgio_gori : Il sì della Corte ai #referendum sulla #giustizia è un segnale forte al Parlamento. Separazione delle carriere, rif… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Gori

Il Tempo

Senatrice Rossomando, responsabiledel Pd, il suo partito non ha firmato nessuno dei referendum dichiarati ammissibili dalla ...: "Coalizione riformista per avere Draghi premier anche ...articolo 126 del Codice diSportiva, ovvero l'applicazione di una sanzione su richiesta ... Persono arrivati quattro mesi e quindici giorni di squalifica , mentre il sodalizio sannita ...Roma, 17 feb (Adnkronos) - "Il sì della Corte ai #referendum sulla #giustizia è un segnale forte al Parlamento. Separazione delle carriere, riforma della legge Severino, limiti alla custodia cautelare ...Un bel problema per il Pd e un problema che – paradossalmente – per i 5 Stelle, da un lato, e per Italia viva, dall’altro, neppure si pone. Per i grillini parla il presidente della commissione Giustiz ...