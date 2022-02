GfVip, Alex Belli e la frase scioccante su Nathaly. Telespettatori basiti, verranno presi provvedimenti? (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il GF Vip si avvicina alla sua conclusione: il 14 marzo infatti ci sarà la finale e i riflettori si spegneranno su questa edizione così tanto chiacchierata. LEGGI ANCHE: — GF VIP, Alex e Delia rischiano la squalifica? Cosa è successo durante la notte senza farsi vedere dalle telecamere Il ritorno temporaneo nella casa di Alex Belli poi ha trascinato con sé non poche polemiche, l’ultima che lo riguarda in ordine tempo coinvolge indirettamente anche Nathaly Caldonazzo. Alex Belli, la frase su Nathaly Caldonazzo che non è piaciuta Nel raccontare il suo ritorno incasa a Giucas Casella, Alex Belli si è lasciato andare alla sua versione dei fatti, e parlando delle accuse che Nathaly Caldonazzo ... Leggi su funweek (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il GF Vip si avvicina alla sua conclusione: il 14 marzo infatti ci sarà la finale e i riflettori si spegneranno su questa edizione così tanto chiacchierata. LEGGI ANCHE: — GF VIP,e Delia rischiano la squalifica? Cosa è successo durante la notte senza farsi vedere dalle telecamere Il ritorno temporaneo nella casa dipoi ha trascinato con sé non poche polemiche, l’ultima che lo riguarda in ordine tempo coinvolge indirettamente ancheCaldonazzo., lasuCaldonazzo che non è piaciuta Nel raccontare il suo ritorno incasa a Giucas Casella,si è lasciato andare alla sua versione dei fatti, e parlando delle accuse cheCaldonazzo ...

Advertising

GrandeFratello : Davide su Alex: “Non me la sono sentita di abbracciarlo” #GFVIP - GiuliaSalemi93 : Pensavo di guardare il Gfvip e invece è una puntata Gomorra con Alex Savastano Ci ripijamm tutt chill che è nuostr… - GrandeFratello : Alex questa sera varcherà nuovamente la Porta Rossa, questa volta come ospite, e farà ritorno nella Casa ?? Riuscirà… - AlfoTw : Tutti burattini e spettatori di questa coppia squallida. Penosa anche Soleil che pretende lo stesso rapporto che av… - papasideromich2 : RT @InstantKarma_0: Io mi chiedo, ma Alex e Delia, perché insistono di rimanere insieme? Sta coppia non ha ne capo e ne coda. Boh #gfvip -