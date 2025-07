Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2025 ore 12 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio dedicato a tenervi sempre aggiornati sulla viabilità della regione Lazio. Oggi, alle ore 12:25 del 10 luglio 2025, registriamo rallentamenti e traffico intenso in varie zone di Roma, tra cui Trionfale, Salaria, Roma Fiumicino e Pontina. Restate con noi per tutte le ultime notizie e indicazioni utili per il vostro viaggio, perché conoscere le condizioni del traffico è fondamentale per arrivare puntuali e sicuri.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio avremo con il raccordo dov'è l'incidente troviamo traffico Incoronato sulla carreggiata interna trionfare Salaria mentre stai Anna per traffico intenso troviamo di rallentamenti da Roma Fiumicino e Pontina è tardi a Thiene Tuscolana è all'altezza della Prenestina di Lego di interessano a Flaminia sapere i punti e raccordi indirizzo di quest'ultimo incolonnamenti sull'Aurelia all'altezza del raccordo in direzione di Malagrotta spostiamo sulla Pontina dove per incidente troviamo traffico fortemente rallentato artisti Castel Romano dicevi Latina infine ricordiamo che per l'evento in programma regionale di oggi 10 e domani 11 luglio che si svolgerà il centro congressi La nuvola è stata predisposta alla modifica alla viabilità per tutta la zona limitrofa anche il servizio trasporto pubblico con la variazione di varie linee bus e la chiusura della Stazione EUR Fermi della linea della metropolitana da Tommaso Renzi è Astral infomobilità è tutto Grazie dell'ascolto e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

#Treni | #Lavori | Modifiche Ferrovie Laziali Regione Lazio, cancellazioni, limitazioni/variazioni e sostituzioni con bus 9 e 10 #luglio, per lavori alla stazione di Roma Ostiense, per alcuni treni delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Vit Vai su Facebook

