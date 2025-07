Selfie pericolosi e opere danneggiate | nasce il primo Galateo dei musei

In un mondo sempre più dominato dai selfie, la passione per l’autoritratto rischia di mettere a repentaglio le opere d’arte e l’esperienza culturale stessa. Per tutelare il patrimonio e promuovere un rispetto reciproco tra visitatori e monumenti, nasce il primo ‘Galateo dei musei’. Queste semplici regole guideranno i visitatori a vivere un’esperienza autentica, consapevole e rispettosa, affinché arte e storia possano continuare a ispirare generazioni future.

Firenze, 10 luglio 2025 – Evitare i bastoni dei selfie, non portare borse di dimensioni eccessive e non appoggiarsi alle pareti. Dopo il recente episodio avvenuto agli Uffizi, dove un turista ha danneggiato un ritratto settecentesco nel tentativo di scattarsi un selfie, nasce il primo ‘Galateo dei musei’: 11 semplici ma fondamentali regole di bon ton per vivere l’esperienza museale in modo autentico e rispettoso. A stilarlo è Libreriamo – il media digitale dedicato ai consumatori di cultura – che ha raccolto le testimonianze dei principali direttori museali italiani. Quello dei “ maleducati dell’arte ” è un trend non solo italiano: negli ultimi anni diversi musei internazionali hanno subito incidenti che hanno causato danni ad opere d'arte o problemi strutturali: dal Museo Boijmans Van Beuningen a Rotterdam alla National Gallery of Ireland, l’incuria dei visitatori ha spesso causato danni gravi al patrimonio artistico mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Selfie pericolosi e opere danneggiate: nasce il primo “Galateo dei musei”

