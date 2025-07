Fiera di Roma incendio in direzione Fiumicino | uomo salvato dalle fiamme

Un eroe in azione alla Fiera di Roma: mentre le fiamme minacciavano la zona di Fiumicino, un agente della Polizia Locale ha rischiato tutto per salvare una casa in muratura e le vite dei suoi abitanti. La sua prontezza e coraggio hanno evitato il peggio, dimostrando ancora una volta il valore di chi si mette al servizio della sicurezza pubblica. Un gesto che rimarrĂ nella memoria collettiva della cittĂ .

Roma, 10 luglio 2025 – Ieri pomeriggio, intorno alle 17.00, nel corso dell’incendio che ha colpito la Via Portuense, in direzione di Fiumicino, all’altezza della Fiera di Roma, un agente del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnato nei servizi di viabilitĂ e messa in sicurezza dell’area si è accorto che u na casa in muratura rischiava di essere coinvolta dalle fiamme. L’operante, subito accorso per verificare se all’interno del manufatto ci fossero persone, ha individuato un uomo bloccato in casa, ormai circondata da fumo intenso e con le fiamme quasi a ridosso delle mura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

