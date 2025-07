Finanza a Fiumicino, prime audizioni.

Fiumicino si trova al centro di un'inedita fase di scrutinio giudiziario, con le audizioni svoltesi tra il 7 e il 9 luglio presso il Tribunale di Civitavecchia. Tra silenzi e risposte, le indagini penali rischiarano le ombre sulla gestione amministrativa locale, lasciando la comunità in attesa di sviluppi cruciali. Quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda?

Fiumicino, 10 luglio 2025- Il procedimento penale che interessa la realtà amministrativa di Fiumicino entra in una nuova fase. Nei giorni tra il 7 e il 9 luglio, presso il Tribunale di Civitavecchia, dieci soggetti sono stati ascoltati dal pm titolare dell’inchiesta alla presenza anche del Procuratore capo Liguori. In molti (ma non tutti) si sono avvaldi della facoltà di non rispondere, in attesa dell’ordina del Gip (il giudice per le indagini preliminari). La convocazione segue le disposizioni dell’articolo 291 del codice di procedura penale, che prevede l’interrogatorio dell’indagato prima di qualsiasi valutazione in merito a eventuali misure cautelari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it