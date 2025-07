Reato di femminicidio | il primo via libera in commissione è unanime

La battaglia contro la violenza di genere compie un passo storico: il femminicidio, una delle piaghe più crudeli della nostra società, entra finalmente nel codice penale con un riconoscimento ufficiale. Dopo anni di lotte e testimonianze, ora questa terribile realtà ha un nome che la rende evidente e inascoltabile. Il primo via libera in commissione segna l’inizio di un cambiamento fondamentale per tutelare le donne e affinare la giustizia.

Roma, 10 luglio 2025- La Parola femminicidio ha smesso di essere una creatura mediatica, ora può esiste nel codice penale. E, se balenasse l’idea ci credere che si tratti in fondo di una sciocchezza, vi basti pensare che per esistere una cosa ha bisogno di un nome. E il fenomeno che massacra donne di ogni età e genere ha smesso di essere “un omicidio aggravato”; Si chiama Femminicidio, con buona pace di tutti. Il primo via libera in commissione Giustizia del Senato al ddl che introduce nell’ordinamento italiano il reato di femminicidio arriva con una convergenza politica su un testo unico che ci fa dire “Finalmente”: la lunga scia di sangue ha portato l’azione pubblica ad un piano superiore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

