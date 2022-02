Formazioni ufficiali Barcellona Napoli | le scelte degli allenatori

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ledimatch valido per gli ottavi di finale della Europa League: leEcco gli schieramentidi, match valido per gli spareggi della Europa League 2021-2022.(4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Eric Garcia, Piqué, J. Alba; Pedri, F. De Jong, Nico Gonzalez; A. Traoré, Aubameyang, F. Torres. All. Xavi(4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti L'articolo proviene da Calcio News 24.

