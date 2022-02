Falso certificato dopo la morte del calciatore Astori, tre medici vanno processo (Di giovedì 17 febbraio 2022) AGI - Tre rinvii a giudizio per una costola del processo per la morte del calciatore della Fiorentina e della Nazionale italiana, Davide Astori. A processo va ancora una volta l'ex direttore della medicina sportiva di Firenze, Giorgio Galanti, già condannato a un anno in primo grado per omicidio colposo per il decesso dell'ex viola, e due sanitari della stessa medicina sportiva fiorentina. Lo ha deciso stamani il gup di Firenze, accogliendo la richiesta della procura. Secondo i pm, nell'ambito del procedimento principale, sarebbe stato 'prodotto' un certificato attestante che il capitano della Fiorentina, nella visita per l'idoneità agonistica del effettuata il 10 luglio del 2017 a Firenze, sarebbe stato sottoposto a un esame, lo ‘strain' cardiaco. ... Leggi su agi (Di giovedì 17 febbraio 2022) AGI - Tre rinvii a giudizio per una costola delper ladeldella Fiorentina e della Nazionale italiana, Davide. Ava ancora una volta l'ex direttore dellana sportiva di Firenze, Giorgio Galanti, già condannato a un anno in primo grado per omicidio colposo per il decesso dell'ex viola, e due sanitari della stessana sportiva fiorentina. Lo ha deciso stamani il gup di Firenze, accogliendo la richiesta della procura. Secondo i pm, nell'ambito del procedimento principale, sarebbe stato 'prodotto' unattestante che il capitano della Fiorentina, nella visita per l'idoneità agonistica del effettuata il 10 luglio del 2017 a Firenze, sarebbe stato sottoposto a un esame, lo ‘strain' cardiaco. ...

