Domenica è morta sul colpo, lo schianto non le ha lasciato: stava tornando a casa. Aveva 43 anni (Di giovedì 17 febbraio 2022) Per Domenica Lucia Cerulli, 43 anni, non c’è stato nulla da fare. È morta sul colpo poco dopo le 12 di ieri giovedì 17 febbraio dopo che la sua Nissan Micra è finita contro un furgone. Lo schianto è avvenuto avvenuto nel tratto periferico di corso Novara. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Molto meno gravi le condizioni degli occupanti del furgone: il conducente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale, mentre il passeggero (un uomo di 34 anni) è rimasto ferito a una gamba ed è stato portato al San Matteo in codice giallo. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di Vigevano: da quello che avrebbero riferito i due occupanti del furgone, uno dei quali è stato ricoverato in codice giallo al ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) PerLucia Cerulli, 43, non c’è stato nulla da fare. Èsulpoco dopo le 12 di ieri giovedì 17 febbraio dopo che la sua Nissan Micra è finita contro un furgone. Loè avvenuto avvenuto nel tratto periferico di corso Novara. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Molto meno gravi le condizioni degli occupanti del furgone: il conducente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale, mentre il passeggero (un uomo di 34) è rimasto ferito a una gamba ed è stato portato al San Matteo in codice giallo. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di Vigevano: da quello che avrebbero riferito i due occupanti del furgone, uno dei quali è stato ricoverato in codice giallo al ...

