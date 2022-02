Di Maio incontra Lavrov “Possibile soluzione diplomatica sull' Ucraina”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “In virtù dei buoni legami tra i nostri Paesi abbiamo sempre ritenuto che ci si deve parlare con franchezza e trasparenza. Abbiamo avuto un incontro approfondito su quanto accade al confine trae Russia. Il dialogo con la Russia è imprescindibile, il ministromi ha riferito che c'è tutta la disponibilità a trovare unaalla crisi. Devono prevalere la democrazia e il buon senso per evitare conseguenze devastanti per tutto il continente. L'Italia è tra i Paesi più attivi per raggiungere questo obiettivo”. Così Luigi Di, ministro degli Affari Esteri, in una conferenza stampa congiunta con l'omologo russo Sergeja Mosca.“Alla luce di quanto riferitomi martedì a Kiev dal ministro Kuleba e oggi dal ministro ...

"L'Italia è sempre stata impegnata in prima fila per una soluzione diplomatica, e si può contare su di noi per raggiungerla", ha dichiarato all'inizio del vertice Di. "L'aggravamento della ...'Sentiamo affermazioni della Russia sul ritiro delle truppe, ma non abbiamo visto alcun segno fino ad ora di de - escalation sul terreno', ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.Sulla crisi tra Russia e Ucraina, da Mosca “c’è tutta la disponibilità a trovare una soluzione diplomatica”. Lo ha detto Luigi Di Maio, al termine del suo incontro con il capo della diplomazia russa S ...Crisi Ucraina, il ministro Luigi di Maio a Mosca incontra l'omologo russo Lavrov: "Mosca è d'accordo per una risoluzione diplomatica" ...