Dario non c’è più, sconfitto da una grave malattia a 24 anni. La sua storia aveva commosso tutti (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una giovanissima vita è stata ancora una volta spezzata da una grave malattia. Purtroppo tutti coloro che lo conoscevano hanno detto addio in queste ore a Dario Amabile, che aveva 24 anni. Era un promettente musicista, infatti amava suonare la chitarra. Poi però il brutto male lo ha travolto e gli ha impedito anche di continuare a rincorrere il suo sogno. Ma sperava, insieme ai suoi familiari e ad amici, di poter superare almeno la fase più dura ma non ce l’ha fatta a combattere ancora. Dario Amabile ha lasciato nel dolore più profondo tutti i colleghi del conservatorio, che frequentava nella città di Napoli, e anche altri artisti che hanno condiviso con lui momenti bellissimi. A dirgli addio anche il numero uno della compagine calcistica ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una giovanissima vita è stata ancora una volta spezzata da una. Purtroppocoloro che lo conoscevano hanno detto addio in queste ore aAmabile, che24. Era un promettente musicista, infatti amava suonare la chitarra. Poi però il brutto male lo ha travolto e gli ha impedito anche di continuare a rincorrere il suo sogno. Ma sperava, insieme ai suoi familiari e ad amici, di poter superare almeno la fase più dura ma non ce l’ha fatta a combattere ancora.Amabile ha lasciato nel dolore più profondoi colleghi del conservatorio, che frequentava nella città di Napoli, e anche altri artisti che hanno condiviso con lui momenti bellissimi. A dirgli addio anche il numero uno della compagine calcistica ...

