Covid oggi Abruzzo, 1.728 contagi e 11 morti: bollettino 17 febbraio (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.728 i nuovi contagi da Covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 17 febbraio. Si registrano inoltre altri 11 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 249.775. Dei positivi odierni, 951 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2.905. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 156302 dimessi/guariti (+757 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 90568 (+959 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 46609 casi riguardanti pazienti persi al follow ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.728 i nuovidainsecondo ildi, 17. Si registrano inoltre altri 11. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 249.775. Dei positivi odierni, 951 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2.905. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 156302 dimessi/guariti (+757 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 90568 (+959 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 46609 casi riguardanti pazienti persi al follow ...

