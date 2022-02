Covid: Costa, 'dal 10 marzo ok a cibi e bevande in cinema, stadi e teatri' (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute)() - “Un'altra buona notizia nel percorso graduale di ritorno alla normalità. Dal 10 marzo sarà nuovamente possibile consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive. E' quanto, infatti, prevede l'emendamento al Dl1 appena approvato all'unanimità dalla Commissione Affari Sociali della Camera e su cui, in rappresentanza del Governo, ho espresso parere favorevole. Una risposta molto importante per alcuni dei settori tra i più colpiti in questi due anni di pandemia. Un nuovo segnale di ripartenza”. E' quanto dichiara in una nota il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute)() - “Un'altra buona notizia nel percorso graduale di ritorno alla normalità. Dal 10sarà nuovamente possibile consumareanche in sale teatrali, sale da concerto, saletografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive. E' quanto, infatti, prevede l'emendamento al Dl1 appena approvato all'unanimità dalla Commissione Affari Sociali della Camera e su cui, in rappresentanza del Governo, ho espresso parere favorevole. Una risposta molto importante per alcuni dei settori tra i più colpiti in questi due anni di pandemia. Un nuovo segnale di ripartenza”. E' quanto dichiara in una nota il sottosegretario alla Salute Andrea

