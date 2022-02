"Come capisco se una persona ha un tumore". Miriana Trevisan-choc, la frase per cui rischia la cacciata: un caso a Mediaset (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sta facendo parecchio discutere la frase pronunciata da Miriana Trevisan durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. La showgirl, parlando con Nathaly Caldonazzo, ha rivelato di percepire se una persona ha qualche problema fisico. Più nel dettaglio, su Canale 5, la Trevisan ha affermato: "Se io vedo una persona in un determinato stato, riesco a capire che problema fisico ha… ma non glielo direi mai!". "Se c'ha un tumore, una cosa del genere?", ha chiesto la coinquilina nella casa del programma di Alfonso Signorini. "Eh certo...", non ha atteso a rispondere Miriana. Un botta e risposta che in men che non si dica ha scatenato la polemica. Sui social sono stati in molti a non apprezzare l'uscita della Trevisan. "Ma ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sta facendo parecchio discutere lapronunciata dadurante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. La showgirl, parlando con Nathaly Caldonazzo, ha rivelato di percepire se unaha qualche problema fisico. Più nel dettaglio, su Canale 5, laha affermato: "Se io vedo unain un determinato stato, riesco a capire che problema fisico ha… ma non glielo direi mai!". "Se c'ha un, una cosa del genere?", ha chiesto la coinquilina nella casa del programma di Alfonso Signorini. "Eh certo...", non ha atteso a rispondere. Un botta e risposta che in men che non si dica ha scatenato la polemica. Sui social sono stati in molti a non apprezzare l'uscita della. "Ma ci ...

