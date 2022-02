Biathlon | startlist mass start uomini Olimpiadi | orari 18 febbraio | programma | tv | streaming | pettorali italiani

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Si chiuderà domani, venerdì 18, ildedicato alalleInvernali di Pechino 2022: alle ore 10.00 italiane si disputerà l’ultima gara, la 15 kmmaschile. Alloper l’Italia ci saranno Lukas Hofer e Dominik Windisch, mentre Thomas Bormolini è la seconda riserva e spera in due rinunce prima del via. La 15 kmmaschile delalleInvernali di Pechino 2022 sarà trasmessa in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2, con logratuito fruibile su Rai ...

PROVVISORIA MASS START Medagliate olimpiche 1 HERRMANN Denise GER IN 103 2 ROEISELAND Marte Olsbu NOR SP PU IN 1 168 3 CHEVALIER - BOUCHET Anais FRA IN 9 54 4 OEBERG Elvira SWE SP PU 3 136 ...PROVVISORIA MASS START Medagliati olimpici 1 FILLON MAILLET Quentin FRA IN PU SP 1 174 2 BOE Johannes Thingnes NOR SP IN 5 148 3 SMOLSKI Anton BLR IN 10 112 4 BOE Tarjei NOR PU SP 3 136 5 ...