Barcellona-Napoli, le pagelle di CM: Zielinski ci prova, Fabián giganteggia. Fernan Torres pareggia ma sbaglia clamorosamente (Di giovedì 17 febbraio 2022) Barcellona-Napoli 1-1 Barcellona: ter Stegen 6: sul gol di Zielinski riesce a respingere in un primo momento, ma sulla ribattuta non può nulla... Leggi su calciomercato (Di giovedì 17 febbraio 2022)1-1: ter Stegen 6: sul gol diriesce a respingere in un primo momento, ma sulla ribattuta non può nulla...

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - SkySport : BARCELLONA-NAPOLI 1-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (29') ? rig. #Torres (59') ? ? - Agenzia_Ansa : Europa League, Barcellona-Napoli 1-1. Al Camp Nou l'andata dei sedicesimi di finale #ANSA - Diaboli27867158 : RT @NapoliCalcioNET: #BarcellonaNapoli 1-1, #Spalletti: “Giocati 45 minuti alla pari, peccato per il rigore inesistente” - angelo_forgione : Non più un #Barcellona stellare ma cmq un #Barça con valori importanti, un club blasonato abituato alla vittoria ed… -