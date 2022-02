Atalanta - Olympiacos | parziale | 2-1 Doppietta di Djimsiti - Diretta

Advertising

zazoomblog : Atalanta-Olympiacos 0-1 al 45': decide un gol di Tiquinho Soares - #Atalanta-Olympiacos #45': - ch4v050 : RT @realfutebolnews: INTERVALO!! ? EUROPA LEAGUE ? ????Atalanta 0 x 1 Olympiacos???? ? Tiquinho Soares (????) - ArmandaGelsomin : RT @GoalItalia: #AtalantaOlympiacos, le formazioni ufficiali ?? Gioca Muriel, fuori Boga ???? Tra i greci ex Serie A: Manolas e Sokratis… - sportface2016 : #Atalanta-#Olympiacos, incredibile doppietta di #Djimsiti: due gol in tre minuti (VIDEO) - zazoomblog : Pagelle Atalanta Olympiacos 0-1: TOP e FLOP all’intervallo – VOTI - #Pagelle #Atalanta #Olympiacos -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Olympiacos

...30 Ravenna - Padova 1 - 3 Visualizza SuperLega CALCIO - COPPA ITALIA 18:00- Fiorentina 2 -...00 Monaco - algiris 82 - 83 20:00 Berlin - Zenit 76 - 67 20:00- Anadolu Efes 87 - 85 ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' tra l'di Gasperini e l'di Martins in tempo realeL'ospita l'in una gara valida come andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra due formazioni che puntano ad essere la sorpresa della manifestazione. Gian Piero Gasperini © ...Sono state diramate le formazioni ufficiali di Atalanta-Olympiakos, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma al Gewiss Stadium di Bergamo. Nelle file dei bergamaschi ...Sport - Tre italiane giocano oggi l'andata dei playoff, che valgono l'accesso agli ottavi di finale. Il Napoli ha pareggiato in Spagna contro il Barcellona: a segno prima Zielinski e poi nella ripresa ...