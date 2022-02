Ascolti tv 16 febbraio 2022: Hunziker al bacio, batte Rai1 e Rai3. Inter-Liverpool ferisce Le Iene. Purgatori sprinta su Gentili. Arianna Fontana sveglia RaiSport (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ascolti Tv al top: Tg1 a 5,351 milioni e 23,45%. I Soliti Ignoti a 5,054 milioni e 20,9%. L’Eredità 5 milioni e 24,95%. Tg5 4,631 milioni e 20,1%. Il bacio di Michelle Hunziker a Eros Ramazzotti, ma anche quello a Ilary Blasi. Il film su una delle più terribili storie del periodo del terrorismo con Francesco Montanari. L’europarlamentare leghista scatenata contro la maternità surrogata su Rete4, ma anche Gherardo Colombo a ricordare l’epopea di Mani Pulite su La7. La sfortuna nerazzurra in coppa in onda in streaming, la nuova edizione di Matrimonio a prima vista, la nera di Federica Sciarelli. Questi alcuni degli ingredienti topici, in evidenza, alla fine di una nottata e giornata olimpica senza ori, ma ricca di medaglie azzurre alle Olimpiadi Invernali, con Arianna Fontana in primo piano nello ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 17 febbraio 2022)Tv al top: Tg1 a 5,351 milioni e 23,45%. I Soliti Ignoti a 5,054 milioni e 20,9%. L’Eredità 5 milioni e 24,95%. Tg5 4,631 milioni e 20,1%. Ildi Michellea Eros Ramazzotti, ma anche quello a Ilary Blasi. Il film su una delle più terribili storie del periodo del terrorismo con Francesco Montanari. L’europarlamentare leghista scatenata contro la maternità surrogata su Rete4, ma anche Gherardo Colombo a ricordare l’epopea di Mani Pulite su La7. La sfortuna nerazzurra in coppa in onda in streaming, la nuova edizione di Matrimonio a prima vista, la nera di Federica Sciarelli. Questi alcuni degli ingredienti topici, in evidenza, alla fine di una nottata e giornata olimpica senza ori, ma ricca di medaglie azzurre alle Olimpiadi Invernali, conin primo piano nello ...

