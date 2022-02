Agenda del Sindaco Roberto Gualtieri venerdi’ 18 febbraio (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ore 12.30 Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa “Investimenti e più servizi per i cimiteri di Roma” (Campidoglio, sala Bandiere) Partecipano l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi e l’Amministratore Unico di Ama Angelo Piazza Il Sindaco Roberto Gualtieri sarà nel quartiere Cinquina dalle ore 14.30: Ore 14.30 visiterà la sede della Protezione Civile in via della Bufalotta 1350 Ore 15.00 visiterà l’area ludica in via Leonida Repaci (altezza civico 14) Ore 15.45 incontrerà i cittadini e i comitati di quartiere presso la Parrocchia di San Domenico Guzman in via Vincenzo Marmorale 25 Ore 16.15 visiterà la scuola elementare Lea Garofalo in via Pier Antonio Serassi 75 Ore 16.45 visiterà il Centro Anziani “Cinquina” in via Pier ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ore 12.30 Ilinterviene alla conferenza stampa “Investimenti e più servizi per i cimiteri di Roma” (Campidoglio, sala Bandiere) Partecipano l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi e l’Amministratore Unico di Ama Angelo Piazza Ilsarà nel quartiere Cinquina dalle ore 14.30: Ore 14.30 visiterà la sede della Protezione Civile in via della Bufalotta 1350 Ore 15.00 visiterà l’area ludica in via Leonida Repaci (altezza civico 14) Ore 15.45 incontrerà i cittadini e i comitati di quartiere presso la Parrocchia di San Domenico Guzman in via Vincenzo Marmorale 25 Ore 16.15 visiterà la scuola elementare Lea Garofalo in via Pier Antonio Serassi 75 Ore 16.45 visiterà il Centro Anziani “Cinquina” in via Pier ...

