24esima giornata Serie B 2021/22: le designazioni arbitrali (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la 24esima giornata Serie B 2021/22 in programma tra sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022. ASCOLI-ALESSANDRIA Arbitro: Miele G. Assistenti: Pallardini-Lombardo Iv ufficiale: Scatena Var: Sacchi Avar: Fiore VICENZA-SPAL Arbitro: Aureliano Assistenti: Capaldo-Massara Iv ufficiale: Rizzi Var: Mazzoleni Avar: Lo Cicero MONZA-PISA Arbitro: Maresca Assistenti: Palermo-Perotti Iv ufficiale: Collu Var: Nasca Avar: Imperiale PARMA-TERNANA: Arbitro: Minelli Assistenti: Colarossi-Rossi M. Iv ufficiale: Galipo’ Var: Piccinini Avar: Scatragli REGGINA-PORDENONE Arbitro: Maggione Assistenti: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la/22 in programma tra sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022. ASCOLI-ALESSANDRIA Arbitro: Miele G. Assistenti: Pallardini-Lombardo Iv ufficiale: Scatena Var: Sacchi Avar: Fiore VICENZA-SPAL Arbitro: Aureliano Assistenti: Capaldo-Massara Iv ufficiale: Rizzi Var: Mazzoleni Avar: Lo Cicero MONZA-PISA Arbitro: Maresca Assistenti: Palermo-Perotti Iv ufficiale: Collu Var: Nasca Avar: Imperiale PARMA-TERNANA: Arbitro: Minelli Assistenti: Colarossi-Rossi M. Iv ufficiale: Galipo’ Var: Piccinini Avar: Scatragli REGGINA-PORDENONE Arbitro: Maggione Assistenti: ...

Ultime Notizie dalla rete : 24esima giornata Calcio: Serie B. Designazioni arbitrali, Maresca per Monza - Pisa Abbattista dirigerà Brescia - Frosinone ROMA - Designati gli arbitri della 24esima giornata di Serie B. Fabio Maresca di Napoli dirigerà Monza - Pisa, per Brescia - Frosinone designato Eugenio Abbattista di Molfetta. SERIE B - 24GIORNATA - 19/02 - ORE 14 Ascoli - Alessandria ...

Serie D: la Folgore Caratese cala il poker sul Sona, gol e sconfitta per il Vis Nova Una vittoria, due pareggi, una sconfitta. Sono le risultanze del turno infrasettimanale di mercoledì 16 febbraio, valido per la 24esima giornata, quinta di ritorno del campionato di serie D, girone B. L'unica a vincere tra le brianzole monzesi è stata la Folgore Caratese che ha inflitto un poker di reti (4 - 1) all'ostico Sona.

Ascoli-Alessandria a Miele. Arbitrò il ko interno con la Spal. Al Var Sacchi di Macerata Sarà Gianpiero Miele ad arbitrare il match Alessandria-Ascoli in programma Sabato 19 Febbraio alle ore 14 allo stadio "Del Duca" per la 24esima giornata del campionato di Serie B. Il 32enne fischietto ...

