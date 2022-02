WWE: La gabbia regala spettacolo, Pete Dunne ha la meglio su Tony D’Angelo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La puntata di NXT 2.0 si è aperta ieri sera con un grandissimo match dentro la gabbia. Pete Dunne e Tony D’Angelo si sono colpiti in ogni modo possibile e immaginabile grazie soprattutto alle armi presenti dentro il quadrato. Alla fine ad uscire vincitore è stato Dunne sfruttando i residui di un tavolo e di una sedia. Il finale in una gif What a way to kick off NXT #VengeanceDay! @PeteDunneYxB takes down @TonyDangeloWWE in a chaotic Weaponized Steel Cage Match! #WWENXT pic.twitter.com/GPemaLVt6i— WWE (@WWE) February 16, 2022 Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La puntata di NXT 2.0 si è aperta ieri sera con un grandissimo match dentro lasi sono colpiti in ogni modo possibile e immaginabile grazie soprattutto alle armi presenti dentro il quadrato. Alla fine ad uscire vincitore è statosfruttando i residui di un tavolo e di una sedia. Il finale in una gif What a way to kick off NXT #VengeanceDay! @YxB takes down @DangeloWWE in a chaotic Weaponized Steel Cage Match! #WWENXT pic.twitter.com/GPemaLVt6i— WWE (@WWE) February 16, 2022

