Vis Pesaro-Lucchese oggi in tv | canale | orario e streaming girone B Serie C 2021 2022

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alle 18:00 di mercoledì 16 febbraio toccherà a Visscendere in campo in occasione della ventisettesima giornata delB di. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti: chi avrà la meglio? Non resta che aspettare il fischio d’inizio, potrete seguire il match su Eleven Sports, piattaformache detiene i diritti in esclusiva. SportFace.

...00 ITALIA SERIE C - GIRONE B Grosseto - Viterbese 14:30 Carrarese - Imolese 18:00 Modena - Montevarchi 18:00 Pontedera - Gubbio 18:00 Siena - Fermana 18:00 Teramo - Pistoiese 18:00- ......27ª giornata (8 ª di ritorno) Serie C - girone B Mercoledì 16 febbraio Grosseto - Viterbese Carrarese - Imolese Modena - Montevarchi Pontedera - Gubbio Siena - Fermana Teramo - Pistoiese- ...Alle 18:00 di mercoledì 16 febbraio toccherà a Vis Pesaro e Lucchese scendere in campo in occasione della ventisettesima giornata del girone B di Serie C 2021/2022. Grande attesa per questa sfida con ...Potrebbe partire in panchina Semprini. "Nella partita contro la Vis Pesaro sarà l’attenzione nei dettagli a fare la differenza – ha aggiunto il trainer – . Ogni azione, ogni contrasto, ogni pallone va ...