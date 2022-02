(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sorteggio sfortunato per essere i sedicesimi? “Se abbiamo velleità di andare in fondo e vogliamo dare gioia ai nostri tifosi, che anche domani saranno tantissimi, dobbiamo essere pronti a giocarcela subito contro qualsiasi avversario. Non possiamo scegliere quando essere pronti”. #ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/JsRqYyT » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Advertising

gnavarino : VIDEO - Edoardo De Laurentiis al Camp Nou con gli azzurri alla vigilia della sfida col Barcellona - Spazio_Napoli : VIDEO | Barcellona-Napoli troppo presto? Risposta da applausi di Spalletti in conferenza! - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: VIDEO SSCN - Il Napoli è a Barcellona: 'Hola' - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: VIDEO - 'Abbiamo bisogno di voi!', il Barcellona chiama a raccolta i tifosi per il Napoli - VesuvioLive : VIDEO/ Il Napoli è arrivato a Barcellona: 5mila partenopei invadono il Camp Nou -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Barcellona

100x100 Napoli

DIRETTANAPOLI STREAMINGTV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE La diretta tv diNapoli sarà trasmessa soltanto sui canali della televisione satellitare, come del ......fortune soprattutto della Roma (suo il gol che aveva completato la rimonta ai danni del, ... DIRETTA ATALANTA OLYMPIACOS STREAMINGTV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE La diretta ...DIRETTA BARCELLONA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE La diretta tv di Barcellona Napoli sarà trasmessa soltanto sui canali della televisione satellitare, come del ...Il Napoli è arrivato a Barcellona. La squadra di Luciano Spalletti è giunta poco fa in Spagna in vista della partita di domani, i sedicesimi di andata di Europa League. Il ritorno si giocherà il 24 ...