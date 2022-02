Uomini e Donne, anticipazioni 16 febbraio: Federica Aversano torna in studio per Matteo Ranieri. Va sempre meglio tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 16 febbraio: nella puntata di oggi tornerà protagonista Matteo Ranieri con le sue corteggiatrici Federica Aversano e Denise Mingiano. Inoltre seguiremo le vicende Ida Platano ed Alessandro Vicinanza, il cui rapporto si rafforzerà. Chi altro vedremo? Scopriamo insieme? Uomini e Donne, anticipazioni 16 febbraio: Matteo Ranieri perde una corteggiatrice? Dopo che Federica Aversano e Denise Mingiano avevano abbandonato lo studio di “Uomini e Donne“, i fan del programma hanno visto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 16 febbraio 2022)16: nella puntata di oggi tornerà protagonistacon le sue corteggiatricie Denise Mingiano. Inoltre seguiremo le vicende Idaed, il cui rapporto si rafforzerà. Chi altro vedremo? Scopriamo insieme?16perde una corteggiatrice? Dopo chee Denise Mingiano avevano abbandonato lodi ““, i fan del programma hanno visto ...

Einaudieditore : Nel secondo gruppo di libri proposti per la LXXVI edizione del @PremioStrega, Francesco Piccolo presenta LA FOGLIA… - lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - robersperanza : Ogni giorno ci sono donne e uomini che si occupano di chi soffre. Sono i professionisti sanitari di tutto il mondo,… - Mattiabuonocore : Chi ha vinto ieri la sfida dell’access prime time tra 8,9 e tutti i canali all digital? Don Matteo! La fiction segn… - ezzo24 : @lauraboldrini Ah beh, adesso la questione è in mano alle donne e agli uomini della politica. Siamo davvero a posto. -