Ultime Notizie Roma del 16-02-2022 ore 15 | 10

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 16 febbraio al microfono Giuliano Ferrigno essere in primo piano La nato non crede che Mosca stia ritirando le truppe dal confine ucraino al contrario sembra che aumenti la massa menta ha detto il segretario generale però il tempo è al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa quello che vediamo e ti hanno aumentato il numero delle truppe e molte altre sono in arrivo aggiunge Intanto il presidente turco erdogan rilancia la candidatura della Turchia rivestire di mediatore nella crisi e ribadisce l’invito al presidente russo Putin e all’ucraino zielinski a incontrarci ad Ankara torniamo in Italia il diritto alla vita va tutelato con queste parole la Corte Costituzionale ha bocciato ieri prendono sull’eutanasia ma non è finita perché oggi la decisione è tua altri 7 quesiti referendari in ...

La Russia ha annunciato la fine delle esercitazioni militari nella Crimea annessa a Mosca - Più di centomila soldati russi alle porte dell'Ucraina, migliaia di truppe americane inviate nelle ultime settimane

Le notizie che arrivano da Mosca però parlano fortunatamente di passi in avanti nelle trattative diplomatiche, con la Russia che avrebbe iniziato a ritirare le proprie truppe da tempo