Ultime Notizie Roma del 16-02-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata buon ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitalini studio la corsa dice no al quesito referendario sull’eutanasia La Corte Costituzionale si legge in una nota si è riunita in camera di consiglio per discutere sulla possibilità del referendum denominato abrogazione dell’articolo 569 del Codice Penale omicidio del consenziente in attesa del deposito della sentenza ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la corte ha ritenuto inammissibile quesito referendario perché ha seguito dell’abrogazione ancorché parziale della norma sull’ omicidio del consenziente poi il quesito Mira non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana in generale che con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili la sentenza tra depositata nei prossimi giorni il presidente degli Stati Uniti ...