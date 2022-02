Tramvie Firenze: sindacato Fit-Cisl critica sistema cittadino progettato dal comune (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il sindacato propone un tracciato meno impattante sul traffico in piazza della Libertà, dove si concentreranno tante linee sollevando dubbi sulla sostenibilità per il traffico automobilistico che non deve essere bandito e demonizzato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilpropone un tracciato meno impattante sul traffico in piazza della Libertà, dove si concentreranno tante linee sollevando dubbi sulla sostenibilità per il traffico automobilistico che non deve essere bandito e demonizzato L'articolo proviene daPost.

Advertising

FitCislToscana : RT @CislToscana: @FitCislToscana: 'Siamo sicuri che le soluzioni scelte, tra modifiche e ripensamenti, per la #tramvia di #Firenze siano le… - Fratini1959 : RT @CislToscana: @FitCislToscana: 'Siamo sicuri che le soluzioni scelte, tra modifiche e ripensamenti, per la #tramvia di #Firenze siano le… - CislToscana : @FitCislToscana: 'Siamo sicuri che le soluzioni scelte, tra modifiche e ripensamenti, per la #tramvia di #Firenze s… -