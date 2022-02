Tottenham, Conte: “Ho trovato poca fiducia come all’Inter. Bentancur e Kulusevski profili ideali” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Antonio Conte è stato intervistato da Sky, a cui il tecnico del Tottenham ha parlato della sua esperienza con gli Spurs. In particolare l’allenatore dei londinesi ha sottolineato un’analogia tra questa esperienza e quella sulla panchina dell’Inter: “In entrambi i casi ho trovato ambienti dove c’era poca fiducia, come accade quando non si vince da qualche anno – ha spiegato Conte – Ho visto situazioni che potevano essere sviluppate, poi anche a gennaio non è stato semplice quando abbiamo venduto quattro giocatori importanti e ne abbiamo comprati due. Il Tottenham cerca giocatori giovani da far crescere, non giocatori pronti. In questo senso ho trovato ideali gli acquisti di Kulusevski e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Antonioè stato intervistato da Sky, a cui il tecnico delha parlato della sua esperienza con gli Spurs. In particolare l’allenatore dei londinesi ha sottolineato un’analogia tra questa esperienza e quella sulla panchina dell’Inter: “In entrambi i casi hoambienti dove c’eraaccade quando non si vince da qualche anno – ha spiegato– Ho visto situazioni che potevano essere sviluppate, poi anche a gennaio non è stato semplice quando abbiamo venduto quattro giocatori importanti e ne abbiamo comprati due. Ilcerca giocatori giovani da far crescere, non giocatori pronti. In questo senso hogli acquisti die ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: TOTTENHAM - Conte: 'Gli Spurs cercano giocatori giovani, Bentancur e Kulusevski ci daranno una mano' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TOTTENHAM - Conte: 'Gli Spurs cercano giocatori giovani, Bentancur e Kulusevski ci daranno una mano' - Abdulaichamjal1 : RT @SkySport: Tottenham, Conte: 'A gennaio via in quattro, due arrivi. Sulla carta ci siamo indeboliti' L’intervista completa andrà in onda… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TOTTENHAM - Conte: 'Gli Spurs cercano giocatori giovani, Bentancur e Kulusevski ci daranno una mano' - apetrazzuolo : TOTTENHAM - Conte: 'Gli Spurs cercano giocatori giovani, Bentancur e Kulusevski ci daranno una mano' -