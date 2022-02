Toscana Covid: crescono i decessi (30, età media 80,6 anni),oggi 16 febbraio e scendono i contagi (3.328) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono 8.719 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.769 a Firenze, 730 a Prato, 790 a Pistoia, 597 a Massa Carrara, 833 a Lucca, 912 a Pisa, 610 a Livorno, 617 ad Arezzo, 451 a Siena, 296 a Grosseto, 114 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono 8.719 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.769 a Firenze, 730 a Prato, 790 a Pistoia, 597 a Massa Carrara, 833 a Lucca, 912 a Pisa, 610 a Livorno, 617 ad Arezzo, 451 a Siena, 296 a Grosseto, 114 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

toscanamedianew : Ancora troppi morti per Covid in Toscana, altri 30 in 24 ore - marcuccimauriz : RT @firenzeviola_it: COVID-19, Toscana: 3.328 casi in più e 30 decessi - firenzeviola_it : COVID-19, Toscana: 3.328 casi in più e 30 decessi - 055firenze : I dati di oggi sul Covid in Toscana #Covid_19 #16febbraio - zazoomblog : Covid Toscana 16 febbraio contagi in calo: sono 3.328 - #Covid #Toscana #febbraio #contagi -