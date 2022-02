“Ti stai rendendo ridicola!”: Barù scatta in protezione della compagna, umiliazione per la pantera della Casa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Jessica pungola Nathaly dopo il Mikado-gate: Barù le regge il gioco, umiliando in pieno la bionda soubrette del GF Vip. Barù (fonte youtube)Gli autori del GF Vip sanno perfettamente quando mettere pepe in una situazione già di per sé esplosiva. E’ quanto successo durante lo scorso weekend, grazie alla proposta da parte della produzione ai concorrenti superstiti di competere in un malizioso gioco studiato ad-hoc. I vipponi sono stati invitati a consumare in coppia dei Mikado nel minor tempo possibile, consumandoli alle estremità in pieno stile “Lilli e il vagabondo”. Jessica, da settimane dichiaratamente infatuata di Barù, è stata esclusa dal gioco a causa della sua celiachia, e ha vissuto male il quasi bacio tra l’enologo e Nathaly Caldonazzo, opportunamente ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Jessica pungola Nathaly dopo il Mikado-gate:le regge il gioco, umiliando in pieno la bionda soubrette del GF Vip.(fonte youtube)Gli autori del GF Vip sanno perfettamente quando mettere pepe in una situazione già di per sé esplosiva. E’ quanto successo durante lo scorso weekend, grazie alla proposta da parteproduzione ai concorrenti superstiti di competere in un malizioso gioco studiato ad-hoc. I vipponi sono stati invitati a consumare in coppia dei Mikado nel minor tempo possibile, consumandoli alle estremità in pieno stile “Lilli e il vagabondo”. Jessica, da settimane dichiaratamente infatuata di, è stata esclusa dal gioco a causasua celiachia, e ha vissuto male il quasi bacio tra l’enologo e Nathaly Caldonazzo, opportunamente ...

