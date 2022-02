The First Lady: il teaser mostra la trasformazione di Viola Davis in Michelle Obama (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La serie The First Lady, prodotta dall'attrice premio Oscar, mostrerà Viola Davis nel ruolo di Michelle Obama, ecco il primo teaser. The First Lady è la nuova serie di Showtime che racconterà la storia delle mogli dei presidenti degli Stati Uniti e il teaser mostra la trasformazione di Viola Davis in Michelle Obama, Michelle Pfeiffer che sarà Betty Ford e Gillian Anderson nel ruolo di Susanne Bier. Il video dà spazio a ognuna delle First ladies mostrando in che modo affrontano l'attenzione della società, dei media e il loro ruolo. La prima stagione della serie The ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La serie The, prodotta dall'attrice premio Oscar, mostrerànel ruolo di, ecco il primo. Theè la nuova serie di Showtime che racconterà la storia delle mogli dei presidenti degli Stati Uniti e illadiinPfeiffer che sarà Betty Ford e Gillian Anderson nel ruolo di Susanne Bier. Il video dà spazio a ognuna delleladiesndo in che modo affrontano l'attenzione della società, dei media e il loro ruolo. La prima stagione della serie The ...

