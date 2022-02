Spara dopo essere stato rapinato e uccide una bambina: un'altra vittima della follia americana per le armi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una bambina di 9 anni è rimasta uccisa a Houston, in Texas, da un colpo di arma da fuoco alla testa Sparato da un uomo che, dopo essere stato rapinato ad un bancomat, ha estratto la sua pistola, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Unadi 9 anni è rimasta uccisa a Houston, in Texas, da un colpo di arma da fuoco alla testato da un uomo che,ad un bancomat, ha estratto la sua pistola, ...

