Serie B: gol pazzesco di Gliozzi, Como avanti a Frosinone! Lecce, Benevento e Brescia sullo 0-0 LIVE (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si chiude oggi la 23esima giornata di Serie B: il Lecce cerca ad Alessandria i punti necessari per scavalcare la Cremonese in testa alla classifica,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si chiude oggi la 23esima giornata diB: ilcerca ad Alessandria i punti necessari per scavalcare la Cremonese in testa alla classifica,...

GiovaAlbanese : #Danilo ha capito in fretta cosa è la #Juventus: e vuole rimanerci per molto tempo ancora ?? @Gazzetta_it - OptaPaolo : 3 - #Theo Hernández (17 reti) è il 3° difensore ad aver segnato più gol nella storia del #Milan in Serie A, dopo Pa… - OptaPaolo : 90 - Il gol di Danilo su assist di Dybala dopo 91 minuti e 37 secondi è il più tardivo realizzato dalla Juventus in… - Gazzetta_it : Gol! Frosinone - Como 1-1, rete di Zampano F. (FRO) - Gazzetta_it : Gol! Crotone - Brescia 0-1, rete di Tramoni M. (BRE) -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gol L'Aquila batte il Sambuceto e si aggiudica la Coppa Italia Con un gol partita realizzato nella ripresa da Massetti (al 76esimo), la squadra rossoblù accede ... Il successo di oggi è un passo in avanti verso l'obiettivo serie D attraverso le fasi nazionali della ...

Diretta/ Alessandria Lecce (risultato 0 - 0) streaming video tv: in campo, si gioca! Anche in difesa ha fatto meglio della squadra avversaria con i gol subiti che sono 19 a 33. I migliori marcatori della Serie B sono tutti e due del Lecce e cioè Strefezza e Coda rispettivamente a 10 ...

Haps in gol per Suriname: quali Nazioni presenti in Serie A non hanno mai segnato? Sky Sport Com'è stato finora il rendimento interno della Juventus in questa stagione? Pochi i gol realizzati, 16, mentre quelli subiti sono stati soltanto 8, miglior bilancio difensivo della Serie A nelle partite interne.

Unipomezia, un pari d'orgoglio. Ramceski stoppa il Foligno L’Unipomezia ora ci crede e si getta in avanti per un pareggio che arriva appena tre minuti dopo con Ramceski che incorna in rete il gol del 2-2. Ora il Foligno sbanda e i ragazzi di Centioni ...

